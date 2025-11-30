Йдеться про ураження суден KAIROS та VIRAT.

У Туреччині відреагували на атаку на танкери "тіньового флоту" Російської Федерації в Чорному морі.

"Ми з занепокоєнням сприймаємо атаки, здійснені вчора (28 листопада) на комерційні танкери "KAIROS" і "VIRAT" під прапором Гамбії в Чорному морі", – йдеться в заяві речника Міністерства закордонних справ Туреччини Оньчу Кечелі.

У турецькому МЗС кажуть, що інциденти сталися у виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі. Там зазначили, що ці атаки "створили серйозну загрозу безпеці судноплавства, життю, майну та навколишньому середовищу в регіоні".

"Ми підтримуємо контакти з відповідними сторонами, щоб запобігти поширенню та подальшій ескалації війни в Чорному морі, а також уникнути будь-якого негативного впливу на економічні інтереси та діяльність Туреччини в регіоні", – додав речник дипломатичної установи.

Атака на танкери "тіньового флоту" РФ

Ввечері 28 листопада неподалік від берегів Туреччини було атаковано два танкери "тіньового флоту" РФ.

Як повідомили УНІАН джерела, підсанкційні танкери KAIRO та VIRAT уразили морські дрони Служби безпеки України Sea Baby. Обидва судна отримали значні пошкодження та фактично виведені з експлуатації.

Зазначається, що під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми. Танкери прямували на завантаження у порт Новоросійськ.

