Залужний попередив, що для миру в Україні потрібне виконання кількох умов.

Щоб убезпечити себе від повторного вторгнення РФ, Україні потрібні такі гарнатії безпеки, як вступ в НАТО, розміщення ядерної зброї на своїй території або великого військового контингенту.

Таку думку у статті для The Telegraph висловив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Видання підкреслило, що вчора, напередодні переговорів делегацій України та США, Залужний застерігав від швидкого укладення угоди, яка може призвести до втрати незалежності. Він запропонував інші варіанти гарантій безпеки, заявивши, що Україна повинна вступити в НАТО і навіть розмістити у себе ядерну зброю своїх союзників, щоб запобігти подальшим нападам РФ.

"Ми, українці, прагнемо повної перемоги, але не можемо відкинути варіант довгострокового припинення війни. Мир, навіть напередодні чергової війни, дає шанс на... відновлення, економічне зростання і повернення громадян", - переконаний посол.

Щодо вступу України в НАТО видання нагадало, що головна вимога російського диктатора Володимира Путіна якраз полягає в тому, щоб Україна в жодному разі не стала членом НАТО, інакше він не підпише жодного "мирного плану".

При цьому Європа і США сходяться на думці, що для України необхідна гарантія в стилі ст. 5, щоб запобігти новому вторгненню Путіна.

"Мирний план" Трампа

"Мирний план" США, який складався за участі РФ передбачає значні вимоги до України. Європейські собзники вже оцінили його, як план капітуляції Києва і список бажань російського диктатора Володимира Путіна.

При цьому світові ЗМІ вказали, що США готові визнати претензії Росії на Крим і Донбас, які вона окупувала, але і цього може бути недостатньо, щоб схилити Путіна до припинення війни.

