До оприлюднених напередодні графіків внесено зміни.

Компанія ДТЕК опублікувала оновлені графіки погодинних відключень світла на суботу, 29 листопада. Про зміни повідомляє Телеграм-канал підприємства.

Зокрема зміни зачепили Дніпропетровську область. Оновлені графіки відключень на 29 листопада для цього регіону виглядають наступним чином.

Також змінено погодинні графіки відключень для Одеської області. Для цього регіону тепер актуальні наступні черги.

Щодо Києва то області, окремих повідомлень компанії ДТЕК щодо змін у погодинних графіках не було. Однак повідомлялося, що внаслідок нічного російського обстрілу у столиці 500 тисяч містян залишилися без світла взагалі. Ще 70 тисяч людей залишилися без світла в області. Згодом компанія повідомила, що 360 тисячам киян вдалося повернути електрозабезпечення.

Нічний обстріл України

Як писиав УНІАН, цієї ночі Росія здійснила новий масований обстріл України, ціллю якого був здебільшого столичний регіон. Столична влада повідомляла про десятки постраждалих і трьох загиблих. Зафіксовано числені влучання в цивільні об'єкти, зокрема житлові будинки.

Обстріл спричинив масові відключення світла у Києві та області. У Міненерго повідомляли зокрема про втрату енергозабезпечення для 600 тисяч споживачів.

