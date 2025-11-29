Екскерівник Офісу президента України розповів, чи відчуває він образу на Зеленського через своє звільнення.

Екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на президента України Володимира Зеленського за своє звільнення. "Він був моїм другом до цієї роботи і залишиться ним після", - зазначив він в інтерв'ю Financial Times.

При цьому Єрмак заявив, що саме завдяки його зусиллям вдалося розмити початкову проросійську мирну пропозицію, яку розробляли разом з американською стороною. Він збирався вилетіти до США на зустріч з американською стороною, але замість цього залишився в Києві.

"Делегація під моїм керівництвом у Женеві, разом із нашими американськими партнерами, домоглася того, що 28-пунктовий документ більше не існує", - сказав він, маючи на увазі перероблений мирний план.

Тепер угода включає близько 19 скорочених пунктів і вона куди більш прийнятна для Києва, ніж попередня версія, складена за участю Росії, пише ЗМІ.

"Залишаються кілька складних пунктів, які потрібно узгодити, і я вірю, що це можливо. У будь-якому разі президент - незалежно від тиску - не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України", - додав Єрмак.

Раніше УНІАН повідомляв, що Андрій Єрмак сам написав заяву про відставку. "Я хочу, щоб ні в кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні - наступні внутрішні рішення. Перше - відбудеться перезавантаження Офісу президента України", - зазначив Зеленський.

Крім того, невдовзі екскерівник ОП заявив, що "йде на фронт". При цьому він додав, що є чесною і порядною людиною, яка готова до "будь-яких репресій".

