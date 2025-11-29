Екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на президента України Володимира Зеленського за своє звільнення. "Він був моїм другом до цієї роботи і залишиться ним після", - зазначив він в інтерв'ю Financial Times.
При цьому Єрмак заявив, що саме завдяки його зусиллям вдалося розмити початкову проросійську мирну пропозицію, яку розробляли разом з американською стороною. Він збирався вилетіти до США на зустріч з американською стороною, але замість цього залишився в Києві.
"Делегація під моїм керівництвом у Женеві, разом із нашими американськими партнерами, домоглася того, що 28-пунктовий документ більше не існує", - сказав він, маючи на увазі перероблений мирний план.
Тепер угода включає близько 19 скорочених пунктів і вона куди більш прийнятна для Києва, ніж попередня версія, складена за участю Росії, пише ЗМІ.
"Залишаються кілька складних пунктів, які потрібно узгодити, і я вірю, що це можливо. У будь-якому разі президент - незалежно від тиску - не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України", - додав Єрмак.
Інші новини про відставку Єрмака
Раніше УНІАН повідомляв, що Андрій Єрмак сам написав заяву про відставку. "Я хочу, щоб ні в кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні - наступні внутрішні рішення. Перше - відбудеться перезавантаження Офісу президента України", - зазначив Зеленський.
Крім того, невдовзі екскерівник ОП заявив, що "йде на фронт". При цьому він додав, що є чесною і порядною людиною, яка готова до "будь-яких репресій".