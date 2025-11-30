Фахівці стверджують, що уявлення про те, ніби стерв'ятники з'являються поруч із тими, хто перебуває на межі життя і смерті, далеке від реальності.

Стерв'ят ників часто сприймають як провісників загибелі - немовби вони з'являються над людиною в її останні хвилини, кружляють високо в небі, очікуючи, коли вона нарешті випустить дух. Але в реальності це зовсім не так.

"Я ніколи не чув про реальний випадок, щоб вони кружляли навколо вмираючої людини. Та й узагалі не так уже й багато людей, які помирають, щоб це можна було спостерігати", - заявив Live Science Кріс Макклур із фонду Peregrine Fund, який керує системою, що збирає дані про хижих птахів, під назвою Global Raptor Impact Network (GRIN).

Насправді, "стерв'ятники - птахи-планеристи, і вони використовують так звані терміки".

Відео дня

Що таке атмосферні терміки

Терміки - це стовпи теплого повітря, що піднімається, яке утворюється через те, що Сонце нерівномірно прогріває поверхню Землі. Тепле повітря менш щільне, ніж холодне, тому над нагрітою землею повітряні маси стають легшими і піднімаються, формуючи висхідний потік.

Зазвичай терміки мають форму міні-торнадо: біля землі вони слабкі та вузькі, тож птахам доводиться робити маленькі кола, але що вище й тепліше повітря, то ширшим стає стовп, і кола збільшуються - це описано в дослідженні 2017 року.

Стерв'ятники та інші пернаті хижаки - орли, канюки, шуліки - використовують терміки як невидимі ліфти для набору висоти і як повітряні траси для переміщення з мінімальними витратами енергії. Птахи можуть залишатися в одному і тому ж терміку або витратити трохи сил, щоб перелетіти до наступного висхідного потоку.

Тому, коли ви бачите, що стерв'ятник кружляє, він найчастіше просто тримається там, де терміки найсильніші, заощаджує енергію і шукає падаль - мертву тварину, зручну для годівлі, зазначив Макклур.

Як стерв'ятники знаходять падаль

Деякі види, наприклад індичка-стерв'ятник (Cathartes aura), мають чудовий нюх і можуть знаходити здобич за запахом етилмеркаптану, який виділяється під час розкладання тіла. Це допомагає їм шукати падаль у щільних лісах, навіть якщо вони не бачать її очима.

Коли птахи знаходять потенційне джерело їжі, вони можуть кружляти, щоб переконатися, що тварина справді мертва, а також перевірити, чи немає поруч великих хижаків, які вже розрізали тушу - так стерв'ятнику буде легше їсти - і що місце безпечне для зниження.

Однак найбільша хибна думка про стерв'ятників - що вони поширюють хвороби. Птахи їдять мертві й трупи тварин, що розкладаються, включно з дорожніми загиблими, але вони не поширюють хвороби, а запобігають їм. "Ми називаємо їх природною службою прибирання", - зазначив він.

Це тому, що в шлунку стерв'ятника міститься суміш сильної кислоти і бактерій, здатних вбивати патогени. Якщо птах з'їсть тушу, заражену, наприклад, сибірською виразкою, сказом, сальмонелою або холерою, збудники загинуть у шлунку і не зможуть поширюватися далі.

"Стерв'ятники неймовірно важливі для екосистем. Вони їдять падаль, і їдять її багато", - сказав Макклур.

Яку користь приносять стерв'ятники

Одним із ключових прикладів важливості стерв'ятників стала катастрофа з індійською популяцією. Колись ці птахи були всюди, але понад двадцять років тому почали масово гинути через диклофенак - нестероїдний протизапальний препарат для худоби.

Стерв'ятники, які поїдали туші тварин, оброблених ліками, помирали від ниркової недостатності. До середини 1990-х чисельність стерв'ятників впала майже до нуля. Це призвело до зростання бактерій та інфекцій, включно зі сказом, що поширювалися від заражених туш, які раніше знищували стерв'ятники. У період з 2000 по 2005 рік це призвело до загибелі приблизно півмільйона людей.

Інші цікаві новини про тварин

Раніше УНІАН повідомляв про 10 найрозумніших тварин на планеті. Усі вони вражають своїми інтелектуальними здібностями, незважаючи на різницю в розмірі мозку.

Крім того, ми також розповідали про 5 найбільших птахів нашого часу. Ми звикли бачити голубів, курок, лебедів, які не надто вражають нас своїми розмірами. Але є птахи, які за розміром не поступаються людині.

Вас також можуть зацікавити новини: