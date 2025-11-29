За словами спецпосланця президента США, цей крок зміцнив би економіку України.

У жовтні президент України Володимир Зеленський прилетів до Вашингтона, розраховуючи отримати далекобійні американські крилаті ракети "Томагавк". Його військові хотіли вивести з ладу російські нафтопереробні заводи, щоб підштовхнути Москву до переговорів на вигідніших умовах.

Однак спецпредставник президента США Стів Віткофф запропонував українським чиновникам спробувати інший підхід, пише The Wall Street Journal. "Який сенс у жменьці ракет?", - заявив він. У підсумку Віткофф запропонував Україні попросити у Дональда Трампа десятирічне звільнення від мит, що, за його словами, прискорило б нашу економіку.

Американський лідер, своєю чергою, на той момент уже поговорив із кремлівським диктатором Путіним телефоном і вирішив не надавати Україні далекобійні ракети.

Раніше УНІАН повідомляв, що мирний план Трампа насправді створили три людини в Маямі-Біч. Учасниками таємних переговорів стали Віткофф, Кушнер і Дмитрієв. Вони зібралися, щоб обговорити можливий план припинення війни. Але, за даними західних співрозмовників, справжня мета була значно ширшою.

Крім того, ми також розповідали, що українська делегація вже вирушила до США для переговорів із Віткоффом. Цікавою деталлю є те, що голова української розвідки Кирило Буданов також прямує до Сполучених Штатів.

