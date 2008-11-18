Посадка лісосмуги

Республіканський комітет АРК з лісового і мисливського господарства розпочинає еколого-просвітніцькі акції (створення нових захисних лісонасаджень та ін.) Перша масова акція відбудеться 21 листопада на території Білогірського району Криму. 21 листопада - 09.00. Збір журналістів (Сімферополь, вул. Гавена, 2, Рескомітет АРК з лісового і мисливського господарства). Журналістам потрібно заздалегідь повідомити про участь в акції. Контакт: 8 (0652) 44-28-12.

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