Українців просять остерігатися «самозванців від профспілок»

Конфедерація вільних профспілок України закликає громадян України остерігатися “самозванців від профспілок”.

Як йдеться в переданій УНІАН заяві голови Конфедерації вільних профспілок України Михайла ВОЛИНЦЯ, "останнім часом на центральних телеканалах України ведеться широка і надзвичайно дорога кампанія пропаганди так званого Страйкового фонду України та ініційованої ним “Попереджувальної акції профспілок”. У своїй рекламі, вартість якої сягає 40 і більше тисяч гривень за хвилину, “Страйковий фонд” представляє себе як такий, що нібито виступає на підтримку позицій Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, як сторони Генеральної угоди між профспілками, роботодавцями та Урядом".

Разом з тим, зазначає М.ВОЛИНЕЦЬ, єдиним всеукраїнським профспілковим об’єднанням, яке офіційно підтримало політичні дії “Фонду”, є так званий Національний форум профспілок України, що "давно перетворився на порожню юридичну форму, оскільки з нього офіційно вийшли практично усі організації, які раніше були його членами".

Насправді ж, зауважив голова Конфедерації вільних профспілок України, організатором акції 18 листопада у Києві та в обласних центрах України виступає “Всеукраїнська партія трудящих”, “керівник якої Мирослав ЯКІБЧУК одночасно є великим підприємцем та роботодавцем будівельної галузі”. За словами М.ВОЛИНЦЯ, це грубо суперечить загальновизнаним на світовому рівні базовим принципам побудови профспілкового руху, як незалежного від політичних сил та роботодавців.

Конфедерація вільних профспілок України вважає, що справжньою метою “Страйкового фонду України” є реалізація сценарію “дострокових парламентських виборів”, який дає шанс керівнику ВПТ М.ЯКІБЧУКУ "отримати кошти на виконання нових політичних замовлень, або й потрапити до складу парламенту України".

Таким чином, зазначається в заяві М.ВОЛИНЦЯ, представники “Фонду”, свідомо вводять в оману трудящих України, намагаючись використати їхню занепокоєність майбутнім своїх підприємств та робочих місць в умовах світової економічної кризи з метою дестабілізації політичної ситуації в країні.

"Дострокові вибори, яких прагнуть Партія регіонів, “Всеукраїнська партія трудящих”, глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА та “Страйковий фонд”, зараз не можуть дати українському народу нічого, крім збільшення безладу в країні, зменшення можливостей уряду йому протистояти та погіршення соціального становища людей", - зазначає М.ВОЛИНЕЦЬ.

Конфедерація вільних профспілок України закликаємо громадян України остерігатися “самозванців від профспілок”.

Заяву також підписав голова Профспілки працівників Національної академії наук України Анатолій ШИРОКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Федерація профспілок України також заявляла, що запланована на 18 листопада акція протесту не має відношення до профспілкового руху.

За словами заступника голови ФПУ Григорія ОСОВОГО, “ми не знаємо, що це за Страйковий фонд України, хоча ролики крутяться щоденно майже на всіх телеканалах. До нас ніхто не приходив, ніхто не звертався. Жодні профспілки і профоб’єднання, які працюють у системі спільного представницького органу, теж не виробляли спільної відповідної позиції про проведення 18 листопада такої акції протесту. Отже, це є, очевидно, чиєсь замовлення, добре профінансоване... Ми вбачаємо, що це не є профспілковою акцією”.