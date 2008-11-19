Суд Криму призначив 10 років в`язниці за п`яну реакцію на інакомислення

Апеляційним судом Криму ухвалено вирок сорокатрирічному керчанину, який убив матір через те, що вона зробила йому зауваження з приводу зловживання спиртним.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, підсудного визнано винним у вбивстві та двох замахах на позбавлення життя людей. Суд призначив вбивці покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

"Три злочини стали результатом способу життя злочинця. Двічі обвинуваченому не подобалася поведінка товаришів по чарці, яких він намагався "виправити" застосуванням фізичних заходів. Таким же способом п`яний керчанин відреагував на зауваження матері, яке йому було неприємно чути", - повідомляє прес-служба прокуратури.

Вирок набрав чинності.