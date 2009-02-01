Погода в Україні на понеділок

2 лютого в Україні очікується невеликий сніг, у північних областях без опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу, у південних областях та на Закарпатті 1-6° тепла, у північних областях вночі 8-13° морозу, на Чернігівщині та Сумщині 15-20° морозу, вдень 4-9° морозу, на півночі Сумщини 10-12° морозу, у Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла. У Криму можливі дощі.

У Києві та області у понеділок опади не очікуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу, у Києві вночі 10-12° морозу, вдень 5-7° морозу.