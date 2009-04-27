Рейтинг найбільших банків України

Стабільних в Україні залишилося тільки 8 банків.

Про це йдеться в рейтингу найбільших українських банків, який репрезентувала "Економічна правда"

Під час його складання було оцінено 27 найбільших українських банків шляхом опитування авторитетних інвестиційних компаній.

За підсумками рейтингу, банки можна умовно поділити на декілька груп за такими рівнями: ідеальний, хороший, стабільний, середній, поганий, безнадійний.

Варто зазначити, що до перших двох груп не потрапив жоден з українських банків. До групи "стабільних" банків увійшло 8 банків.

До першої п`ятірки рейтингу входять банки: "Райффайзен банк Аваль", "Укрсиббанк", "Укрсоцбанк", "Укрексімбанк", "ВТБ Банк".

Не зважаючи на істотні проблеми в певних банках, до найнижчої категорії не потрапив жоден з 27 найбільших українських банків. Поганим стан справ визнано у 5 наступних банках: "Надра банку", банку "Фінанси і кредит", "Укрпромбанку", "Укргазбанку" та "Родовідбанку".

Ще 13 установ потрапили до групи банків з середнім рівнем, тобто таких, які мають певні проблеми та труднощі, але існує можливість для їх подальшого розвитку та виходу з кризи.