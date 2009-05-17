У Севастополі вшанували пам`ять жертв політичних репресій

У Севастополі влада і громадськість вшанували пам`ять жертв політичних репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, у зведеного кілька років тому на старому цвинтарі пам`ятника «Жертвам політичних репресій 30-х - 50-х років» сьогодні відбувся мітинг, в якому взяли участь представники виконавчої гілки влади міста та активісти Асоціації національно-культурних товариств Севастополя.

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН підкреслив, що «севастопольська історія політичних репресій ще далека від осмислення і написання», тому влада міста надаватиме допомогу всім організаціям і людям, які вивчатимуть, систематизуватимуть і публікуватимуть матеріали про репресії.

За його словами, «значна частина репресій торкалася військових». «Вона торкнулася багатьох офіцерів Чорноморського флоту. Одна з категорій, що піддалася в найбільшій мірі політичним репресіям напередодні війни, і певною мірою після війни - це були військові. Ця справа завжди була закритою, Севастополь, напевно, і не знає масштабів тих репресій, через які пройшов керівний склад», - додав В.КАЗАРІН.

Він підтримав ідею, що прозвучала на мітингу, з увічнення пам`яті «тих, хто був розстріляний у внутрішньому дворику севастопольської в`язниці, і тих, кого, за деякими даними, водили на розстріл за місто».

Голова Асоціації національно-культурних товариств Севастополя Валерій МИЛОДАН повідомив, що «дуже багато розстрілів проводилося в севастопольській в`язниці, так званому тюремному замку». Він зазначив, «що багато років ми не надавали цьому публічного значення».

Учасники заходу поклали квіти до пам`ятника і могил жертв політичних репресій.

На спорудах і флагштоках військових частин, кораблів і суден, військових навчальних закладів, установ та організацій Військово-Морських Сил Збройних Сил України сьогодні, відповідно до Указу Президента «Про відзначення у 2009 році Дня пам’яті жертв політичних репресій», було приспущено державний прапор.

У бібліотеках військових підрозділів, будинків офіцерів та військових навчальних закладів ВМС організовано тематичні виставки та експозиції художньої, науково-політичної літератури і періодичних видань з висвітлення трагічних подій історії України, пов’язаних з політичними репресіями.