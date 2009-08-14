У музеї «Балаклава» відкриють виставку про підводні сили ЧФ

Нову експозицію «Підводні Сили Чорноморського флоту. 1944 – 1994 рр.» відкриють у філії Центрального музею Збройних Сил - Військово-морському музейному комплексі «Балаклава» 20 серпня до Дня незалежності України.

Як повідомив УНІАН начальник Центрального музею полковник Віктор КАРПОВ, цими днями завершуються останні приготування до відкриття експозиції, експонати якої наочно демонструють основні етапи розвитку підводних сил.

Представлено багато фото, архівних документів, моделей човнів, нагород та інших морських раритетів. Ряд документів і матеріалів належать безпосереднім учасникам подій.

На думку КАРПОВА, експозиція виставки є надзвичайно цікавою не тільки тим, що відображає історію діяльності 14-ої дивізії підводних човнів Чорноморського флоту, тяжку працю воїнів-підводників, «а й тим, що показує діяльність раніше надзвичайно секретної ракетно-технічної бази, де зберігалася ядерна зброя для підводних човнів, а також діяльність полігону з випробування балістичних ракет морського базування, розповідає про розробку біотехнічних комплексів - роботу з дельфінами».

Як додав полковник, окрім цього, музейні працівники «віднайшли можливість показати частину корпусу підводного човна та відтворити фрагмент його відсіку в експозиції. Завершенням експозиції є Військово-морський прапор України, який на зрізі епох вийшов на історичну арену».

За словами КАРПОВА, експозицію створено у рамках реалізації проекту музеєфікації штольні №73, де раніше був розміщений завод по ремонту підводних човнів, та штольні № 3 - колишньої ремонтно-технічної бази, де зберігалося ядерне озброєння. «Це надзвичайно цікавий в історичному плані фортифікаційний інженерний об‘єкт, який зусиллями Центрального музею Збройних Сил України активно залучається до культурного обігу нашої держави», - сказав офіцер.