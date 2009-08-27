«Енергоатом» ще не взяв на баланс Донузлавську ВЕС

НАЕК «Енергоатом» досі не взяла на баланс цілісний майновий комплекс ліквідованого держпідприємства «Донузлавська вітроелектростанція» (ВЕС) через розбіжності з Мінпаливенерго України з приводу реальної встановленої потужності станції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив член Національної комісії регулювання електроенергетики Сергій ДУНАЙЛО.

За його словами, з 17 МВт установленої потужності Донузлавської ВЕС фактично працюючими на даний момент можна вважати лише 10 МВт. При цьому НАЕК «Енергоатом» наполягає на взятті станції на баланс з потужністю 10 МВт. Водночас ДУНАЙЛО відзначив, що оскільки на сьогодні немає актів списання потужності в 7 МВт, то «Енергоатом» має взяти на баланс станцію з номінальною потужністю 17 МВт.

«Якщо немає акту списання, вони мають взяти всі 17 МВт, а якщо є акт списання і його затверджено відповідною комісією державною, тоді, будь ласка, буде 10 МВт», — сказав він.

ДУНАЙЛО додав, що у зв`язку з ситуацією, що створилася, НКРЕ не може встановити для структурного підрозділу «Енергоатому» «зелений» тариф. При цьому він уточнив, що на сьогодні ВЕС не виробляє електроенергію через низькі тарифи.

«Вони просто не працюють, оскільки їм працювати з цим тарифом, який ми затвердили 2 року тому, немає сенсу. От вони чекали «зеленого» тарифу, а зараз його не можуть одержати через свою ж розхлябаність», — сказав ДУНАЙЛО.

У зв`язку з цим він висловив подив з приводу позиції профільного міністерства і НАЕК.

Наказом від 14 листопада 2008 року Міністерство палива і енергетики вирішило приєднати державне підприємство «Донузлавська ВЕС» до НАЕК «Енергоатом». Ліквідацію ДП «Донузлавська ВЕС» планувалося завершити до 1 березня 2009 року.

Довідка УНІАН. ГП «Донузлавська ВЕС» - генеруюча компанія, що здійснює будівництво і експлуатацію вітрових електростанцій в АР Крим. До складу підприємства входить три ділянки: Донузлавська ВЕС встановленою потужністю 10,9 МВт (в експлуатації перебуває 101 вітроагрегат типу USW 56/100, планована потужність — 45 МВт); Судакська — потужністю 6,2 МВт, в експлуатації — 58 вітроагрегатів типу USW 56/100, планована потужність — 50 МВт, Чорноморська — потужністю 0,6 МВт, планована — 5 МВт).

ДП «НАЕК «Енергоатом» — найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України. Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЭС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.