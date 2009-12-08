Лише кожний десятий українець вірить у чесні вибори президента

Лише 10,5% українців вірять, що вибори Президента будуть чесними, такого висновку дійшли експерти Інституту Горшеніна за наслідками телефонного опитування.

51,1% респондентів висловили переконання, що президентські вибори будуть сфальсифіковані. При цьому близько третини українців (33,9%) вважають, що фальсифікації матимуть місце, однак на результат виборів вони не вплинуть, а 17,2% припускають на майбутніх виборах фальсифікації, що вплинуть на їх кінцевий результат. 38,4% важко відповісти, чи будуть фальсифікації на майбутніх виборах.

Водночас, переважна більшість українців (86,1%) заявили, що ніколи не голосували на виборах за винагороду.

Експерти Інституту Горшеніна звертають увагу на те, що у 2007 році те саме стверджували 91,4% громадян України, при цьому між 2007-м і 2009 роком виборів не було. Експерти не виключають, що, можливо, окремі респонденти даного дослідження мали на увазі свою готовність голосувати за винагороду на майбутніх президентських виборах.

Зізналися у тому, що голосували на виборах за винагороду, 11,3% опитаних (у 2007 році – 8,6%), а важко відповісти на це запитання було 2,6% респондентів.

Переважній більшості громадян України (91,4%) ніколи не доводилося голосувати на виборах під тиском або загрозою. В Інституті Горшеніна відзначають, що в 2007 році були одержані аналогічні дані – 91,9%. Про те, що голосувати під тиском або під загрозою їм доводилося, сказали 6,7% опитаних (у 2007 році – 8,1%), а 1,9% було важко відповісти на це запитання.

Майже всі українці (97,5%) ставляться до фальсифікацій на виборах негативно. З них 71,3% висловили «вкрай негативне» ставлення до цього, а 26,2% за негативного ставлення до фальсифікацій розуміють, що це вже стало нормою в Україні. У 2007 році про негативне ставлення до фальсифікації результатів виборів заявляли 90% респондентів. З них «вкрай негативним» цей факт вважали 65,4%, а про те, що це стало нормою в Україні, заявляли 24,6% опитаних.

Позитивно ставляться до фальсифікацій на виборах, якщо це слугує інтересам держави і народу, 2,1% українців (у 2007 році таку відповідь дали 5,8% респондентів), і лише 0,4% важко визначити своє ставлення до фальсифікацій на виборах.

Крім того, як засвідчило дослідження, більшість українців (73,6%) вважає, що якість їх життя залежить від того, хто стане наступним Президентом України.

З них 37,2% заявили, що якість їх життя залежить від цього «значною мірою», а 36,4% - «певною мірою».

Для порівняння, інститут наводить дані свого серпневого опитування, в якому 70,4% опитаних відзначали, що якість їх життя залежить від того, хто стане наступним Президентом, з них дали відповідь «значною мірою» 35,4%, «певною мірою» - 35% респондентів.

Майже кожний п`ятий українець (19,7%) вважає, що його життя ніяк не залежить від того, хто переможе на президентських виборах. У серпні 2009 року так вважали 21,7% опитаних. Важко відповісти на це запитання 6,7% респондентів.

Переважна більшість громадян України (83,6%) мають намір взяти участь у президентських виборах. З них 65,2% опитаних впевнені у цьому точно, а 18,4% відповіли: «швидше так».

Не збираються брати участь у виборах Президента тільки 5,8% українців. З них 3,5% дали відповідь «швидше ні», а 2,3% абсолютно упевнені, що не прийдуть на вибори.

Кожний десятий респондент (10,6%) поки не визначився з відповіддю на це запитання.

Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему «Чи будуть вибори Президента чесними?» з 2 по 4 грудня 2009 року. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, в усіх обласних центрах України, Києві і Севастополі. Квотами були регіон мешкання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.