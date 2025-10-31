Популярний в Україні овоч дорожчає практично щодня: скільки тепер коштує

Тепличні комбінати відвантажують огірок уже в середньому на 12% дорожче, ніж роком раніше.

Ціни на огірки в Україні зростають практично щодня. Річ у тім, що сезон реалізації овоча з місцевих теплиць добігає завершення.

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що виробники готові відвантажувати тепличний огірок від 100 до 120 грн/кг ($2,38-2,86/кг) залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 12% дорожче, ніж тижнем раніше.

Чергове подорожчання експерти пояснюють істотним скороченням пропозиції огірка з місцевих господарств. На сьогодні багато теплиць уже заявили про фактичне завершення сезону, а решта пропонують овоч лише невеликими партіями. Водночас попит на цей овоч в Україні залишається досить високим, що й провокує стрімке зростання цін.

Варто зазначити, що тепличні комбінати зараз продають огірок уже в середньому на 12% дорожче, ніж роком раніше. При цьому учасники ринку не виключають зростання ціни на овоч надалі.

Ціни на огірок у супермаркетах України

У Varus овоч можна купити за 129,90 грн/кг.

При цьому в АТБ його продають по 105,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 139 гривень за кілограм.

Потроху сезон тепличних томатів в Україні добігає кінця. Поставки з парникових теплиць припинилися зовсім. Через це ціни на помідори вкотре зросли.

При цьому з початку поточного тижня ціни на моркву в середньому зросли на 12%.

