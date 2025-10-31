Троє підозрюваних отримали домашній арешт, ще двоє – тримання під вартою з альтернативою застави.

Суд обрав запобіжні заходи одеським посадовцям, яких підозрюють у службовій недбалості через загибель щонайменше дев’ятьох людей під час повені у місті наприкінці вересня.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора України, підозрюваним посадовцям Одеської міської ради та підпорядкованого комунального підприємства "Міські дороги" обрано наступні запобіжні заходи:

заступнику міського голови – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;

заступниці міського голови – нічний домашній арешт;

начальнику структурного підрозділу та головному інженеру структурного підрозділу КП "Міські дороги" – нічний домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;

директору Департаменту муніципальної безпеки, головному інженеру та директору КП "Міські дороги" – тримання під вартою із альтернативою застави у 1,5 млн грн;

директору Департаменту міського господарства – тримання під вартою із альтернативою застави у 3 млн грн.

Також зазначається, що наразі розпочато судове засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому меру Одеси.

Підозра Труханову та його підлеглим через загибель людей в Одесі

У жовтні мер міста Геннадій Труханов, згідно з указом президента Володимира Зеленського, був позбавлений громадянства України. Вже 28 жовтня Труханову повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до загибелі щонайменше дев’ятьох людей під час зливи, яка сталася у місті 30 вересня.

У справі фігурують ще восьмеро осіб – два заступники міського голови, директори департаментів міського господарства та муніципальної безпеки, співробітники комунального підприємства "Міські дороги" тощо.

Труханов свою провину відкидає. Він заявив, що міська влада звітувала про роботу з подолання наслідків негоди перед урядовцями й не отримувала зауважень від представників Кабінету міністрів чи ДСНС. За його словами, мерія попереджала містян про негоду. Труханов стверджує, що відповідні міські служби працювали відповідним чином, й це зафіксовано.

