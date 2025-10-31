За даними ВМС, виведення об'єктів з ладу - серйозний удар по логістиці противника.

Військово-морські сили (ВМС) ЗС України завдали удару ракетами "Нептун" по важливих об’єктах РФ – Орловській ТЕЦ та підстанції Новобрянська, від яких залежить робота військового підприємства. Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

"Підрозділи ВМС ЗС України завдали влучного удару крилатими ракетами "Нептун" по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська", - заявили у Військово-морських силах України.

Йдеться, що обидва об’єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону, тому виведення їх з ладу — серйозний удар по логістиці окупантів.

Відео дня

"Українські військові продовжують демонструвати, що жоден тил ворога не є безпечним", - наголосили ВМС.

Інші успішні операції Сил оборони України

Як писав УНІАН, 31 жовтня очільник Служби безпеки України Василь Малюк розповів журналістам, що Сили оборони знищили на території Росії один із трьох пострілів "Орєшніка". За його словами, раніше цю інформацію не оприлюднювали, але точно відомо: один з трьох "Орєшніків" успішно знищений на їх території в Капустиному Яру силами ГУР, СБУ та СЗР.

Малюк наголосив, що це була дуже успішна операція, про яку раніше доповідалося виключно президенту України. Про подію також знали президенти декількох інших країн. Цікаво, що успішну операцію, як стверджує голова СБУ, було проведено, коли назву "Орєшнік" у широкому загалі не використовували та росіяни "особливо ним ще не погрожували". За даними української розвідки, Москва мала можливість трьох пострілів "Орєшніком", один із них агресор використав, ще один знищили ЗСУ. Тобто в РФ залишився щонайменше один постріл.

Вас також можуть зацікавити новини: