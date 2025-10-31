Не лише президент США розчарований своїм московським другом, але й російський диктатор засмучений неможливістю перетягнути друга Дональда на свій бік.

Зрив саміту в Будапешті став наслідком обопільного розчарування Путіна і Трампа одне одним. Про це пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

Так, американських чиновників вразила непохитність міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Під час короткої зустрічі зі своїм американським колегою Марко Рубіо в Нью-Йорку у вересні він розповідав про те, що Україна перебуває в лещатах "нацистів". У телефонній розмові в жовтні, яка і призвела до зриву Будапештського саміту, Лавров фактично повторив ті самі твердження.

"Лавров явно втомився і, здається, вважає, що в нього є важливіші справи, ніж зустрічатися чи взаємодіяти зі Сполученими Штатами, незалежно від того, чого там хоче президент Путін", – сказав поінформований співрозмовник Financial Times.

Відео дня

Окреме роздратування Трампа викликають спроби Путіна вихвалятися уявними успіхами на фронті, кажуть джерела.

Зі свого боку російський диктатор теж "розчарований" Трампом, сказав колишній співробітник Національної ради розвідки США Пітер Шредер, який відповідав за російський напрямок. "Він (Путін) не може змусити його (Трампа) зрозуміти ситуацію зі своєї точки зору або змусити його змінити свою політику", – сказав екс-розвідник.

У Москві дають зрозуміти, що точкою, де почалося взаємне розчарування Трампа і Путіна, був саміт на Алясці. За словами Лаврова, тоді Трамп підтримав ідею Путіна про необхідність укладення всеосяжної мирної угоди, але згодом знову повернувся до вимоги негайного припинення вогню на фронті.

"Коли вони говорять лише про негайне припинення вогню, а потім нехай історія судить — це радикальна зміна. Це також означає, що європейці всіляко намагаються викрутити руки цій адміністрації", – заявив Лавров в одному з недавніх інтерв’ю.

Війна в Україні: політика США

Як писав УНІАН, оглядачі сперечаються про те, наскільки Трамп насправді зацікавлений у закінченні війни в Україні. З одного боку минулого тижня адміністрація Трампа вперше запровадила вагомі санкції проти Росії, вдаривши по двох найбільших нафтових компаніях.

З іншого боку оглядачі акцентують на тому, що Трамп в останній момент передумав давати Україні ракети "Томагавк". Крім того, він почав часткове виведення американських військ з Європи. Під час нещодавньої зустрічі із Сі Цзіньпіном він також не став піднімати тему російської нафти, купуючи яку Пекін фінансує війну проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: