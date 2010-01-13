185 авіабомб знайшли на аеродромі

185 німецьких авіабомб часів Великої вітчизняної війни, знайдених у Криму на території гарнізону Чорноморського флоту Росії, вивезли на полігон і знищили українські співробітники МНС, повідомила прес-служба кримського управління.

«На всіх боєприпасах є клеймо 1943 року виробництва. Не дивлячись на те, що прошло вже 66 років, вибухонебезпечні предмети були практично в ідеальному стані, а значить, представляли реальну загрозу. Радіус розльоту осколків однієї авіабомби доходить до 200 метрів», - говориться в прес-релізі.

Предмет, схожий на міну, «мисливці» за металом знайшли в землі поряд з аеродромом в селищі Гвардійське. Прибувши на аеродром, сапери МНС обстежили територію і знайшли ще 184 таких боєприпасів.

Піротехніки ідентифікували знахідки як кілограмові авіабомби SD-1. «Ці осколкові боєприпаси були «начинкою» авіабомби, яка, коли її скидали з літака, розривалася і влаштовувала смертельний «дощ», - мовиться у повідомленні.

Боєприпаси використовувалися проти радянської піхоти.