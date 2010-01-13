Янукович обіцяє побудувати міст з Криму до Росії, якщо переможе

Кандидат на пост президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє реалізувати проект будівництва мосту через Керченську протоку в разі перемоги на виборах.

"Я в обов`язковому порядку побудую міст "Керч-Кавказ", - сказав ЯНУКОВИЧ в середу в Сімферополі.

"Відкриттям транспортного коридору ми створимо сприятливі умови для розвитку Криму - його туристичної галузі, і, звичайно, для руху товарів. Транзит - це завжди додаткові ресурси", - вважає кандидат у президенти, слова якого цитує прес-служба Партії регіонів.

Транспортний перехід "Керч-Кубань" здатен забезпечити переміщення через протоку до 10 мільйонів людей на рік. Також він може використовуватися для транспортування зрідженого газу в залізничних і автомобільних цистернах, повідомляла раніше прес-служба кримського уряду.