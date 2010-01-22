Мешканка Криму отримала строк за провезення підслушки з Китаю

40-річну мешканку Сімферополя за контрабанду спеціальних технічних засобів, що належать до «товарів подвійного використовування», засуджено до трьох з половиною років позбавлення волі, повідомила прес-служба кримського управління Служби безпеки України.

У червні минулого року кримчанку, яка прибула авіарейсом з Китаю, затримали в аеропорту «Сімферополь» співробітники СБУ і митниці.

У митній декларації пасажирки зазначалося, що в її багажі знаходяться зарядні пристрої до телефонів і кулькові ручки на суму близько 500 доларів. Насправді у сумках були спеціальні технічні засоби, призначені для негласного збору і зберігання відео- і аудіоінформації (радіомікрофони, відеодекодери тощо).

«Спецтехніку було виготовлено у вигляді кулькових ручок, розеток, брелоків і ґудзиків, зарядних пристроїв до телефонів. З трьох сумок правоохоронці вилучили 351 пристрій вартістю понад 400 тисяч гривень», - відзначили в СБУ.

Жінка стверджувала, що літала до Пекіна за партією одягу і взуття, в Китаї до неї «звернулися співвітчизники з проханням переправити партію спецтехніки до Сімферополя», її попередили, що вантаж краще не декларувати, а видати за сувеніри і запчастини до мобільних телефонів. «Партію свого товару підприємниця відправила наперед, а техніку повезла у дорожній сумці і як ручну поклажу, сподіваючись, що на багаж ніхто не зверне уваги», - зазначається в повідомленні.

Суд, вивчивши матеріали слідства, визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого статтею «контрабанда». Вирок набрав законної сили.