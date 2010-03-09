Головний регіонал Криму хоче всістися у крісло спікера вже цього тижня

Депутати Верховної ради Криму збирають підписи за скликання позачергової сесії з метою обрання нового спікера парламенту замість представника Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА, заявив виконуючий обов`язки лідера республіканської організації ПР Володимир КОНСТАНТИНОВ.

«На найближчій (позачерговій) сесії буде голосування щодо мого призначення на посаду спікера. Найімовірніше, вона (сесія) відбудеться в п`ятницю», - сказав КОНСТАНТИНОВ журналістам у Сімферополі.

Депутат кримського парламенту заявив про «перестановку сил» у Партії регіонів, назвавши цей процес природним. «Немає ніякого внутрішньопартійного конфлікту (з ГРИЦЕНКОМ)», - сказав КОНСТАНТИНОВ.

Він пояснює необхідність змін роботу вищого керівництва Криму. «Проблема в результатах роботи. Партія (регіонів) шукає нові форми й методи, щоб прорватися з тієї ями, в якій ми опинилися», - заявив депутат.

КОНСТАНТИНОВ не виключає змін у складі Ради міністрів Криму. «Це питання буде вирішуватися на фракції. Я думаю, природне оновлення й уряду (а не лише керівництва парламенту)», - сказав він.

У свою чергу, депутат Верховної Ради України з фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявив, що на КОНСТАНТИНОВА покладаються «великі надії», а ГРИЦЕНКУ запропоновано іншу роботу, не уточнивши, яку саме.

6 березня КОНСТАНТИНОВА рішенням президії політради Партії регіонів призначено виконуючим обов`язки голови кримської організації ПР.

Учасники ради парторганізації проголосували за обрання КОНСТАНТИНОВА лідером фракції Партії регіонів у кримському парламенті.

Фракції запропоновано ініціювати проведення позачергової сесії «з питання переобрання спікера» ВР автономії. На посаду нового голови парламенту рекомендовано кандидатуру КОНСТАНТИНОВА.