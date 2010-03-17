Спікером Криму обрали будівельника
12:00, 17 березня 2010Крым
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Шляхом голосування бюлетенями
|Гриценко і Константинов. Архів УНІАН
Обрання проходило шляхом таємного голосування бюлетенями.
Було видано 93 бюлетені. За проголосували 86 депутатів, проти – двоє, утрималися – троє, два бюлетені були визнані недійсними.
Парламент Криму у середу прийняв відставку представника Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКАз посади спікера.
КОНСТАНТИНОВ заявив, що його обрання – «великий аванс довіри» не тільки йому особисто, але й представникам Партії регіонів і президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.
КОНСТАНТИНОВУ 53 роки. Він є керівником фракції блоку «За Януковича» в парламенті Криму. До 5 березня 2010 року очолював корпорацію «Укрросбуд».
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