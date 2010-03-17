Спікером Криму обрали будівельника

Головою парламенту Криму обраний в.о. лідера кримської організації Партії регіонів, екс-президент будівельної компанії «Укрросбуд» Володимир КОНСТАНТИНОВ.

Обрання проходило шляхом таємного голосування бюлетенями.

Було видано 93 бюлетені. За проголосували 86 депутатів, проти – двоє, утрималися – троє, два бюлетені були визнані недійсними.

Парламент Криму у середу прийняв відставку представника Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКАз посади спікера.

КОНСТАНТИНОВ заявив, що його обрання – «великий аванс довіри» не тільки йому особисто, але й представникам Партії регіонів і президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

КОНСТАНТИНОВУ 53 роки. Він є керівником фракції блоку «За Януковича» в парламенті Криму. До 5 березня 2010 року очолював корпорацію «Укрросбуд».