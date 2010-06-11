У Криму мотоцикліст вбив на зебрі дівчинку з Росії

Водій кинув «Ямаху» й втік

13-річна жителька Москви (Росія) загинула на ялтинській трасі в Криму в результаті наїзду мотоцикла на пішохідному переході, повідомила прес-служба кримського управління Державтоінспекції. Водій кинув мотоцикл «Ямаха» на місці аварії й втік. Дорожньо-транспортна подія сталася 10 червня на автодорозі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта. «Мотоцикліста оголошено в розшук», – повідомила ДАІ.

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