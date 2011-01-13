Поліпшення промислової обстановки у Чорному морі прогнозують у 2012

Промислова обстановка у Чорному морі може поліпшитися вже у 2012 році - результати проведених в 2010 році досліджень, виконаних під час експедиції науково-дослідного судна «Професор Водяницький», свідчать про хороший стан ікри личинок таких видів риби, як: хамса, ставрида та деяких інших, повідомив УНІАН заступник директора Інституту біології південних морів (ІнБПМ) НАНУ з наукової роботи Олександр БОЛТАЧОВ.

«У прибережній зоні у масі зустрічалися мальки султанки, кефалі і ласкиря (морського карася)», - додав він.

Як відзначив БОЛТАЧОВ, «за останні 50 років кількість рибопромислових видів риб різко скоротилася, і якщо раніше промисел базувався на 50 видах (йдеться про види, вклад яких перевищував 1% загального вилову), то зараз їх число скоротилося до 4-х, і, здебільшого, це дрібні пелагічні види».

За словами вченого, якщо взяти останнє десятиріччя, то середній вилов України у Чорному морі становив приблизно 40,7 тисяч тонн. Основу вилову становили шпроти (76%), хамса (18%), в окремі роки більше 1% загального вилову припадало на атерину або піщанку, а з урахуванням промислу в лиманах - тюльку. Вилов ставриди становив приблизно 0,9%, камбали калкан - 0,5%, а решти видів - в значно меншому обсягу і, відповідно, перші десятки тонн чи одиниці тонн.

«Взагалі гнітюче становище склалося з початку 90-х років минулого століття, коли ми практично втратили всі основні промислові види, такі як пеламіда, скумбрія, луфар, ставрида тощо, до мінімуму зменшився вилов кефалі, оселедця і хамси, а основу вилову становили шпроти - понад 90%», - сказав він.

Однак, за його словами, починаючи з 1996 року, ситуація стала поліпшуватися: «Збільшується кількість ікри личинок. А експедиційний рейс, виконаний влітку цього року науково-дослідним судном «Професор Водяницький», дав абсолютно несподівані результати: стан ікри личинок таких видів, як хамса, ставрида, перебуває на рівні 60-х років 20-го століття».

Паралельно відзначено збільшення концентрацій кормового зоопланктону.

«Вже наступного року ми очікуємо на підвищення рівня вилову хамси, ставриди, а в прибережній зоні - султанки і кефалі. Показово, що у січні минулого року українськими рибалками була повністю освоєно квоту на вилов чорноморської хамси, а саме 5 тисяч тонн. Це свідчить про те, що стан популяції чорноморської хамси поліпшується», - додав заступник директора.

За твердженням БОЛТАЧОВА, аномально тепла температура води минулого літа не стала нищівною, як вважали багато хто, для чорноморських видів риби: «Велика риба відійшла на великі глибини, а дрібні види і ікра активно розвивалися у прибережній зоні».

«За останні приблизно 20 років ми не бачили такої кількості мальків султанки, ласкиря і кефалі, як цього року», - додав він.

Тобто, підсумував учений, велика кількість кормової бази, відсутність хижаків і висока температура води сприяли швидкому розвитку деяких видів риб, і ми вважаємо, що в 2012 році буде збільшено запаси цих видів риб».

Щодо видової різноманітності риб Чорного моря БОЛТАЧОВ відзначив: «Згідно з останніми об`єднаними даним, одержаним іхтіологами ІнБПМ і колегами з інших чорноморських країн, на даний час в Чорному морі зареєстровано 226 різних видів риб. Ця велика спільна робота була виконана під егідою Чорноморської комісії (Black Sea Commission), штаб-квартиру якої розміщено у Стамбулі».