Понівечена в Сімферополі дівчина була зґвалтована

Дівчину, яку було знайдена з безліччю ран від укусів і яка померла 15 березня в Сімферополі, перед смертю було зґвалтовано. Прокуратура порушила кримінальну справу, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

Одержані результати розтину. Справу порушено за ч.3 ст. 152 Кримінального кодексу.

Проводяться судові експертизи.

У дачному масиві Кам'янка поблизу Сімферополя, неподалік від якого знаходиться міське звалище, вранці 15 березня знайшли 25-річну дівчину в розірваному одязі з численними ранами від укусів. Дівчина перед смертю зустрічалася з двома молодиками. Вони випивали. А потім нібито залишили знайому на лавці автобусної зупинки і розпрощалися.

Сусіди стверджують, що близько другої годин ночі чули крики про допомогу, а близько п'ятої години - гавкіт собак і жіночі крики, але ніхто не вийшов. Дівчину знайшли на узбіччі дороги о сьомій годині ранку.

На молодиків, які останніми бачили молоду жінку, завели кримінальну справу за статтею «залишення у небезпеці». Їх затримано.