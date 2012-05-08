Севастопольці в ночі милувалися НЛО

Відео невідомого літаючого об’єкту на фоні темного неба Севастополя розмістив у сервісі youtube користувач з Севастополя під ніком sevtavr.

Він твердить, що 7 травня близько 21 години невідомий об’єкт з’явився з боку Камишової бухти та направився у бік фіолентівського перехрестя.

«Десь там і приземлилось. Згори його стрімко доганяв другий такий самий об'єкт, але захопити в кадр його не вдалось», - пише sevtavr.

