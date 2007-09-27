Прокуратура порушила справу за фактом видобутку 100 тонн грязі

Сімферополь. 27 вересня. УНІАН. Керченська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного видобутку мінеральних грязей озера Чокрак (Ленінський район Криму).

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, впродовж декількох років підприємство Феодосії видобувало грязі з озера Чокрак, які визнані корисними копалинами загальнодержавного значення. Майже 100 тонн мінеральної грязі видобули «фірмачі», не маючи на це передбачених законом дозволів.

Підприємці проводили свою діяльність, порушуючи ст.19 Кодексу України про надра, ст. 125, 126 Земельного кодексу України, прокуратурою їхня діяльність кваліфікована за ч.1 ст. 240 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони надр.

Проводиться досудове слідство.