Причина неякісних списків - ”саботаж і непрофесійний підхід” органів юстиції і МВС

Севастополь. 28 вересня. УНІАН. Керівник севастопольського міського виборчого штабу блоку політичних партій „Наша Україна - Народна самооборона”, заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ причиною неякісних списків виборців вважає саботаж з боку управління юстиції і непрофесійний підхід органів внутрішніх справ.

В інтерв’ю кореспонденту УНІАН Д.БАЗІВ зазначив, що „районні робочі групи (зі складання списків виборців - УНІАН) списки з повітря не беруть, вони займаються лише узагальненням інформації, первинну інформацію їм надають органи юстиції і внутрішніх справ”. За його словами, „робочі групи працюють на основі тих матеріалів, які їм надають управління юстиції про померлих, і органи внутрішніх справ”.

Водночас, на думку Д.БАЗІВА, органи внутрішніх справ і управління юстиції “фактично саботували підготовку списків виборців. І на їх совісті лежить та якість списків виборців, яка є”. “На совісті керівництва УМВС і начальника управління юстиції”, - додав керівник севастопольського міського виборчого штабу НУ-НС.