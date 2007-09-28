Головний міліціонер Криму: водії розбещують даїшників

Сімферополь. 28 вересня. УНІАН. У хабарництві співробітників Державтоінспекції України винні самі водії, які «розбещують» працівників ДАІ хабарами, тим самим прагнуть швидше вирішити свої проблеми на дорогах.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в Сімферополі висловив начальник кримської міліції - заступник міністра внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами А.МОГИЛЬОВА, ясна річ, коли водії пропонують співробітникам ДАІ «червонець», то навіть «кристально чистий» даїшник, у якого зарплата 1,5 тис. грн, а вдома чекає дитина, що постійно вимагає від тата купити то ранець, то цукерку, через певний час братиме хабарі.

Він додав, що «на 80% самі водії винні» в тому, що співробітники ДАІ – хабарники. «Нам (мається на увазі водіям – УНІАН) краще дати десять гривень, а то потім викликатимуть (у ДАІ - УНІАН)...», - описав А.МОГИЛЬОВ дії українських водіїв.

Начальник кримської міліції також піддав критиці «систему допомоги один одному» - коли водії попереджають світлом фар решту водіїв про наявність на дорозі поста ДАІ. Як зазначив А.МОГИЛЬОВ, «а раптом у машині, яку ви щойно попередили, був бандит, якого могли б зупинити даїшники».