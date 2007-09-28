Активність виборців Севастополя 30 вересня перевищить 75%

Севастополь. 28 вересня. УНІАН. Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ розраховує, що активність жителів міста на виборах 30 вересня перевищить 75%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.САРАТОВ заявив сьогодні у «прямому ефірі» місцевого «Народного каналу».

«Я думаю, що явка виборців буде висока, тому що Севастополь в цьому плані взагалі дуже цікаве місто, такий, трішки саме в собі, саме своїм життям живе, саме себе цінує, але у севастопольців дуже високо розвинуте відчуття громадянської відповідальності», - сказав він. За словами голови міськради, «кампанія проходила дещо по-іншому, немає такої політизації, її і не треба. Але севастопольці відчувають свою відповідальність за те, що треба прийти на вибори. Тому я думаю, що явка буде понад 75%».

Нам думку В.САРАТОВА, виборча кампанія у Севастополі пройшла «досить толерантно», оскільки, як додав він, «кожна політична сила відстоювала свої політичні погляди, але сказати, що хтось комусь робив якісь політичні провокації, - цього не було. Лідери виступали в різних форматах, в різних аудиторіях. Ми повинні були створити людині право вибору, свободи в отриманні інформації - ми це створили».

На переконання В.САРАТОВА, «вибори в Україні дадуть такий же розклад сил, який був перед цим - з перевагою голосів коаліції». А після виборів, вважає він, «сторони будуть шукати шляхи і можливості корегування Конституції України». Голова міськради також прогнозує, що Україна власними силами не вирішить «ці проблеми, знову будемо залучати Європу, Венеціанську комісію. Думаю, вже після цього буде знайдене рішення».

У 2006 році у Севастополі активність виборців на виборах депутатів Верховної Ради України становила 66,68%, тоді проголосувало 203069 громадян.