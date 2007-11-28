Міністерство Шуфрича хвалиться роботами

Сформованим зведеним загоном (112 чол. та 19 одиниць техніки) на острові Коса Тузла, завантажено близько 168 тонн нафтопродуктів у суміші з піском і водоростями для подальшого транспортування у Керченський морській торговий порт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, підрозділами МНС та МО на береговій лінії Керченської протоки зібрано 3,9 тонни нафтопродуктів. З району Керченської поромної переправи вивезено близько 1,4 тонни нафтопродуктів у суміші.

З метою виявлення нових районів забруднення співробітниками екологічної інспекції проводиться постійний моніторинг навколишнього середовища берегової смуги та акваторії Керченської протоки, Чорного та Азовського морів.

Як повідомляв УНІАН, під час шторму 11 листопада в Керченській протоці розламався навпіл російський танкер ”Волгонафта-139”, з нього вилилися близько 2 тисяч тонн мазуту. Окрім нього, постраждало ще 14 суден.