Над дiтьми знущалися, їх гвалтували та вбивали

У Криму заходами прокурорського реагування в 2007 році відновлено права двох тисяч і 71 дитини.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, 69 разів прокурори застосовували заходи кримінально-правового характеру - стільки кримінальних справ порушено за фактами злочинів проти дітей. «У 32-х випадках небезпеці піддавалися життя та здоров`я маленьких кримчан. Діти отримували побої та травмувалися, труїлися алкоголем, відставали в розвитку та навіть вмирали. Стосовно батьків за злісне невиконання батьківських обов`язків порушено 16 кримінальних справ. У семі випадках об`єктом посягань ставали житло та майнові права неповнолітніх кримчан. Виявлено п`ять фактів експлуатації праці дітей на паркуваннях, автозаправках, торгових місцях і в барах», - кажуть у прокуратурі.

Як кажуть у прокуратурі, захистити дитинство не вийде одними каральними заходами правоохоронців. «У держави повинна бути хороша «розвідка», але покликані захищати дитинство структури не мають повної інформації про неблагополучних дітей та сім`ї. «Так, всупереч вимогам п.п. 5, 6 Інструкції про порядок взаємодії управлінь (відділів) у справах сім`ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, Центрів соціальних служб для молоді, а також органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів до попередження насильства в сім`ї, протягом трьох років так і не створено робочу комісію, банк даних сімей, в яких здійснювалося насильство, навіть не ведеться журнал обліку звернень з цих питань. Службами у справах дітей, Центрами соціальних служб для молоді порушується Порядок розгляду заяв і повідомлень про вчинення насильства в сім`ї або реальну його загрозу. Зокрема, до Кримського Республіканського Центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді в 2007 році надійшло сім звернень про вчинення насильства стосовно дітей - контора переправила листи до служб у справах дітей і, навіть, не повідомила органи внутрішніх справ», - кажуть у прокуратурі. За її даними, відділи у справах сім`ї та молоді, служби у справах дітей обмежуються проведенням різного роду анкетувань, лекцій, диспутів, тренінгів, поширюють плакати та буклети. «А безпосередньо виховна та профілактична робота проводиться формально, епізодично та як результат - має низький рівень ефективності», - відзначили у прокуратурі.

Облік неблагополучних сімей, зокрема, тих, де застосовується насильство, дітей, які потребують невідкладного соціального захисту та допомоги, здійснюється не в повному обсязі. Недбалість чиновників при цьому нерідко обертається трагедією.

"Так, прокуратура Сімферопольського району проводить перевірку, в ході якої повинна бути дана правова оцінка бездіяльності посадовців сільради. Дільничний лікар повідомила місцеву власту про те, що виявила у п`ятирічного жителя с.Обрив синці та рану голови. В інформації медпрацівник повідомила, що в домі, де проживає дитина, брудно та холодно, діти сплять на брудних мокрих матрацах. Однак заходів до порятунку дітей із загрозливих їх життю небезпечних умов вжито не було, а через деякий час малюка знайшли мертвим", - повідомляє прокуратура.

Численні порушення виявлено також у роботі міліцейських підрозділів. «Так, відділ дільничних інспекторів Бахчисарайського райвідділу взагалі не володіє статистичними даними про неповнолітні жертви насильства в сім`ї та батьках, які притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності за такі способи виховання», - інформує прокуратура.

За всіма виявленими порушеннями законодавства внесено документи прокурорського реагування, за результатами розгляду яких у 2007 році притягнуто до відповідальності 618 посадових осіб.

Прокуратура Криму готує міжвідомчу нараду органів виконавчої влади та правоохоронців. "Тобто розробляє конкретні невідкладні скоординовані заходи, направлені на охорону життя та здоров`я дітей, їх всебічний розвиток, захист від усіх форм насильства", - відзначили у прокуратурі.