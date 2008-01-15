Порушено 115 справ за злочини проти природи

115 кримінальних справ порушено органами прокуратури Криму у порядку нагляду за додержанням природоохоронного законодавства 2007 року.

Минулого року органами прокуратури Криму внесено та задоволено 614 приписів та подань про усунення порушень законодавства, за прокурорського втручання відшкодовано 2,7млн. грн., до відповідальності притягнуто 1033 посадові особи.

Як повідомляє прокуратура автономії, перевірками встановлено факти зловживання службовим становищем посадовими особами органів виконавчої влади при розпорядженні земельними ділянками, їх самовільного зайняття, підробки документів з метою отримання землі, пошкодження родючого шару ґрунту. "За цими та іншими фактами прокуратурою автономії порушено 23 кримінальні справи, більшість яких вже розслідувано та направлено до суду", - інформує прес-служба прокуратури.

Зокрема, розглядається у суді кримінальна справа, порушена прокурором Бахчисарайського району стосовно посадових осіб районного відділу земресурсів. Земельники надали незаконний висновок про можливість приватизації двох земельних ділянок, на яких розташовано водойми загальною площею 2,96 га.

"За прокурорськими протестами скасовано 1134 незаконних рішень щодо незаконного розпорядження земельними ресурсами", - відзначили у прокуратурі. Так, прокурором Сімферопольського району опротестовано розпорядження районної ради, яким 2 гектари землі сільгосптовариства надано іншому підприємству, а ще 3 гектари - іноземному громадянину.

У сфері охорони лісових ресурсів та природно-заповідного фонду протягом року органами прокуратури порушено 40 кримінальних справ. "Прокурори продовжують виявляти факти незаконного розпорядження територіями заповідників. Зокрема, прокурором м.Ялти у вересні 2007 року опротестовано рішення Гаспринської селищної ради про виділення підприємству 2,4 гектарів у межах Ялтинського гірсько-лісового заповідника для будівництва там рекреаційного комплексу. Цим же прокурором у поточному році опротестовано рішення Масандрівської селищної ради, яким шести громадянам дозволено розробку проектів відведення земельних ділянок в охоронній зоні пам’ятки історії та культури – комплексу винних підвалів «Масандра»; пред’явлено чотири адміністративні позови про визнання нечинними рішень Алупкінської міськради про надання дозволу громадянам на розробку проектів землевідведення в межах Ялтинського гірсько-лісового заповідника", - йдеться у повідомленні прокуратури АРК.

У сфері охорони надр порушено 14 кримінальних справ. Найбільш поширеними порушеннями у сфері охорони надр залишаються видобування корисних копалин підприємствами без дозвільної документації, укладання незаконних договорів з указаних питань, порушення порядку при здійсненні дослідницьких і геологорозвідувальних робіт, невідшкодування або несвоєчасне відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва.

У сфері охорони тваринного світу порушено 35 кримінальних справ. Переважно порушення у даній галузі стосуються незаконного видобування водних живих ресурсів, порушення правил полювання.