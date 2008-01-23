Росія назвала основні причини загибелі кораблів у Керченській протоці

Основними причинами загибелі кораблів у Керченській протоці в листопаді 2007 року стали складні гидрометеоусловія і недостатній контроль за безпекою плавання. Про це повідомила сьогодні прес-служба Мінтрансу РФ з посиланням на главу Росморречфлота Олександра Давиденка, передає РІА Новини.

«Основними причинами стали складні гидрометеоусловія з висотою хвилі до 7 метрів, відсутність належного контролю за безпечною експлуатацією суден з боку судновласників; оформлення судновласниками рейсових завдань суднам в райони, не дозволені цим судам для плавання, а також неприйняття капітанами судів необхідних заходів до забезпечення безпеки плавання», - йдеться в повідомленні.

Крім того, серед причин Давиденко назвав правову неврегульованість статусу Керченської протоки, відсутність належного контролю з українського боку за роботою перевалочного комплексу в Керченській протоці і недостатній контроль за належною роботою своєї філії з боку ФДМ «Російський річковий регістр».

При цьому Давиденко відзначив, що всі загиблі судна мали необхідні документи, видані Ространснадзором, судноплавним компаніям також видані ліцензії і відповідні документи. Ространснадзор також атестував осіб, відповідальних в цих компаніях за безпеку мореплавання, які у свою чергу проводили комплектацію і атестацію екіпажів. Росморречфлотом виданий наказ про покарання відповідальних осіб.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм в Керченській протоці в акваторії Азовського і Чорного морів сталася катастрофа, яка за масштабами та наслідками значно перевищує ті, які були тут до того часу. В результаті стихії постраждало 13 суден, із них – 5 затонули і 8 сіли на мілину. Зокрема, в південній частині протоки розламався навпіл російський танкер «Волгонєфть-139». В море потрапило близько 1,2 тонн мазуту. Крім того, затонули судна «Вольногорск», «Нахічевань», «Ковель», які перевозили приблизно по 2 тис. тонн сірки. Деякі експерти кажуть, що на відновлення моря піде від двох до шести років.