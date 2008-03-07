Про Боба Марлі знімуть фільм
10:25, 07 березня 2008Культура
0 0
Weinstein Studio викупила права на автобіографію співака
|Боб Марлі
Боб Марлі, вихідець з Ямайки, був і буде натхненником так званих растаманів, пік руху яких припав на 60-і роки. До цього дня музикант є символом боротьби проти расової дискримінації. Його музика і пісні користуються популярністю до цих пір.
У 1978 році Боб Марлі був нагороджений Медаллю миру, установленою ООН. Він помер 11 травня 1981 року від пухлини мозку в лікарні Маямі у віці 36 років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter