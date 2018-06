Про Боба Марлі знімуть фільм

Голлівудська студія Weinstein Studio викупила права на автобіографію Ріти Марлі, вдови легенди музиканта реггі Боба Марлі. За даними Daily Variety, Weinstein Studio викупила права на книгу вдови музиканта - "No Woman, No Cry: My Life with Bob Marley". Студія сподівається зняти фільм-біографію про легендарного співака десь до 2009 року.

Боб Марлі, вихідець з Ямайки, був і буде натхненником так званих растаманів, пік руху яких припав на 60-і роки. До цього дня музикант є символом боротьби проти расової дискримінації. Його музика і пісні користуються популярністю до цих пір.

У 1978 році Боб Марлі був нагороджений Медаллю миру, установленою ООН. Він помер 11 травня 1981 року від пухлини мозку в лікарні Маямі у віці 36 років.

