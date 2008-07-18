Сповільнення світової економіки впливає на тенденції моди

Уповільнення темпів економіки відчувають усі галузі. Навіть модельєри змінюють політику та спосіб ведення справ, а це змінює й тенденції самої моди.

Найвідоміші бренди, такі, як "Гуччі", "Барберрі" та "Луї Віттон" постійно й ретельно вивчають попит споживачів. Покладаючись на випробувані технології, вони створюють продукти в перевірених часом стилях. Так було досі. Однак тепер модному бізнесу пророкують зміни.

Практика свідчить, що сучасний дім моди має створювати несподівані стилі, чутливо й швидко вловлюючи настрої клієнтів. Тепер законодавці моди не стільки диктують, скільки прислухаються. На думку експертів, модельєр може мати вплив лише тоді, коли швидко відгукується на смаки публіки. Завдяки цьому, кажуть фахівці, сучасна мода стала демократичнішою.

Світові доми моди багато уваги стали приділяти й новій для них частині ринку – східній. Інтерес до дорогих та модних речей там посилився з появою більшої кількості заможних людей.

Тайлер Торесон, виконавчий редактор "Menstyle.com": "З‘явився новий прошарок населення, який може собі це дозволити й шукає, у чому продемонструвати б своє нове багатство. Особливо в таких країнах як Росія, Китай і, певною мірою, Індія. Тепер це велика сила в модному бізнесі".

Експерти кажуть, що західні споживачі тяжіють до практичних і стриманих речей. Жителям східних держав більше подобаються предмети, що відображають емоції. Певні відмінності західних і східних культурних традицій примушують шукати й створювати стилі. Водночас і нові учасники ринку пропонують свої оригінальні ідеї. Тому найближчим часом, на думку аналітиків, у модному бізнесі слід очікувати великих змін.

ICTV