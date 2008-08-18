На Полтавщині завершився славнозвісний Сорочинський Ярмарок

Він був рекордним за кількістю як учасників, так і туристів.

Велике село – Великі Сорочинці. Зазвичай тут проживає не більше 4 тисяч людей. Проте раз на рік приїжджають сотні тисяч туристів – на сорочинський ярмарок. Тиждень торгівлі повністю змінює життя маленького села. У ці дні у Сорочинцях прокидаються вдосвіта. Треба торгувати. Проте не на Сорочинському ярмарку. У місцевих жителів свій ринок.

Таїсія Чумак, мешканка Великих Сорочинців: «Гостиниць немає на селі – жити десь людям треба».

Послуги тут пропонують просто на вулиці. Поблизу подвір’я селяни запрошують помитися, залишити машини та заночувати. Гостям поступаються найкращими кімнатами.

Таїсія Чумак, мешканка Великих Сорочинців: « У нас поселилася артистка з Одеси Ірина Філіна, співачка. Кімната на четверо».

Кімната на чотирьох, «зручності» на вулиці: за 100 гривень на добу… одне ліжко. Однак довго думати не доводиться. На нього претендують по кілька туристів. Готелі навіть у містечках за 40 кілометрів від Сорочинців за кілька тижнів повністю заброньовані. Місцеві намагаються не продешевити.

Машини на подвір’я приймають за 10 гривень. За таку ж суму пускають під душ.

Ніколи сидіти місцевим поштарям. Під час ярмарку листів та пакунків із Сорочинців відправляють у кілька разів більше, ніж звичайно.

Немає вільних місць під час ярмарку й у центральному сільському кафе. Тому пиріжки Людмили Іванівни розбирають за лічені хвилини.

Людмила Покришка, мешканка Великих Сорочинців: «Рецепт по опыту – я в садике воспитателем работала, видела как повара готовят. От які гарні».

З картоплею, повидлом чи капустою – кожен за дві гривні. От лише виручка незначна – на домашній кухні пиріжків багато не спечеш.

Сорочинський ярмарок місцеві жителі порівнюють із курортним сезоном у Криму. Тільки тут він набагато коротший. Тому й поспішають вторгувати якнайбільше. І мріють – виконають обіцянки організатори і влаштують ярмарок ще й взимку.

"Факти", ICTV