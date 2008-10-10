У Києві розпочався фестиваль православного кіно

Сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ взяв участь у відкритті Міжнародного кінофестивалю православного кіно «Покров».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

“Влада Києва не стоїть осторонь проблем духовності. Ми перші і єдині в Україні ввели новий предмет у школах «Християнська етика в українській культурі». Тепер, за бажанням батьків учні перших, других, третіх і четвертих класів вивчають цю дисципліну. Ми хочемо, щоб наші діти йшли дорогою добра, дорогою милосердя, дорогою доброчинності і мудрості, стали справжніми християнами», - сказав на відкритті фестивалю Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Шостий Міжнародний фестиваль «Покров» проходитиме в київському Будинку кіно з 10 до 14 жовтня. В рамках творчого заходу глядачам не лише продемонструють 50 кінострічок з 7 країн світу. Організатори запропонують бажаючим стати учасниками майстер-класу сучасної режисури Романа БАЛАЯНА та круглого столу на тему «Соціальна реклама і кіно» за участю світових експертів.