У США роздали премії ”Греммі” (фото)

Нагороду "Греммі" у номінації "Альбом року" одержали Роберт Плант і Елісон Краусс за Raising Sand, повідомляється на офіційному сайті премії. Раніше композиція Please Read The Letter з цього альбому перемогла в номінації "Запис року".

Окрім Raising Sand на нагороду Академії звукозапису США в категорії "Альбом року" у 2009 році були висунуті: Coldplay – Viva La Vida Or Death And All His Friends, Лив Уейн – The Carter III, Ne-Yo – Year Of The Gentleman і Radiohead – In Rainbows.

Раніше британська група Coldplay за Viva La Vida одержала "Греммі" у номінації "Пісня року", а "Дебютом року" стала співачка Адель.

51-а урочиста церемонія вручення "Греммі" пройшла ввечері 8 лютого в Лос-Анджелесі. Усього нагороди Академії звукозапису США були вручені в 110 номінаціях.

