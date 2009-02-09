У США роздали премії ”Греммі” (фото)
10:53, 09 лютого 2009Культура
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Вручено 110 нагород звукозапису
|Роберт Плант і Елісон Краусс отримали премію за ”Альбом року”
Окрім Raising Sand на нагороду Академії звукозапису США в категорії "Альбом року" у 2009 році були висунуті: Coldplay – Viva La Vida Or Death And All His Friends, Лив Уейн – The Carter III, Ne-Yo – Year Of The Gentleman і Radiohead – In Rainbows.
Раніше британська група Coldplay за Viva La Vida одержала "Греммі" у номінації "Пісня року", а "Дебютом року" стала співачка Адель.
51-а урочиста церемонія вручення "Греммі" пройшла ввечері 8 лютого в Лос-Анджелесі. Усього нагороди Академії звукозапису США були вручені в 110 номінаціях.
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