Фестиваль документального кіно про права людини (переможці)

Визначені переможці VI Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays.ua.

Як передає кореспондент УНІАН, перше місце у творчому конкурсі присуджено фільму «Революція, якої не було» (Естонія, Фінляндія/2008, режисер: Альона ПОЛУНІНА). Дія фільму відбувається за рік до виборів президента Росії. Опозиція мріє про владу. На вулицях проходять демонстрації протесту, і здається, що ось-ось почнеться справжній хаос. Головні герої фільму Анатолій та Андрій – революціонери «зі стажем»: вони обоє вже більше 10 років є членами забороненої політичної організації. Але політика у фільмі – всього лишень тло. «Революція, якої не було» – це приватна історія гордині, зради, розчарування і початку нового життя», - відзначають творці фільму.

Творче журі конкурсу також відзначило фільми «Квітковий міст» (Румунія, Німеччина/2008; режисер: Томас ЦУЛЕЙ) та «Червоні перегони» (Китай, Німеччина / 2008, режисер: Чжао ҐАН).

У правозахисному конкурсі переміг фільм «Усередині» (Росія/2008, режисер: Іріна ВОЛКОВА). У стрічці показано мертвий мегаполіс. Зовні панує хаос болю та відчаю. Люди втратили людську подобу. Зовні на них на кожному кроці чигає смерть. Усередині ж чекають лікарі, готові надати невідкладну допомогу. «Рятуючи цих нещасних, лікарі рятують і нас», - вважають автори фільму.

Правозахисне журі також відзначило фільми «Камінь спотикання» (Німеччина/2007, режисер: Дьорте ФРАНКЕ), «Серце за ґратами» (Білорусь/2008, режисери: Вольга НІКАЛАЙЧИК, Павал РАТАМКА), «Зіграй мені алегро» (Ізраїль/2008, режисери: Алон АЛЬШЕХ, Еран ЄГЕЦКЕЛЬ) та «Галерея Ади» (Білорусь, Польща/2008, режисер: Уладзімір КОЛАС).

Одразу три премії – від студентського журі, приз глядацьких симпатій та нагороду від журналу «ШО» здобула британсько-українська стрічка «Англійський хірург» (2007) режисера Джефрі СМІТА. Стрічку знімали в українській лікарні, переповненій тяжко хворими людьми, котрих неможливо врятувати за допомогою застарілого медичного обладнання. Перед нейрохірургом Генрі Маршом постає питання: як бути, коли не можеш вилікувати пацієнта, хай навіть ти хірург від Бога? «Англійський хірург» – стрічка, в якій порушені серйозні морально-етичні проблеми.

Як повідомляв УНІАН, VI Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини -Docudays.ua-2009 проходив у Києві з 27 березня по 2 квітня. Найкращі фільми світової документалістики впродовж 8 днів демонструвалися у київському Будинку кіно та в кінозалі Німецького культурного центру «Ґете-Інститут».

Цього року до творчого та правозахисного конкурсів було відібрано понад 30 фільмів із заявок, що надійшли з майже 50 країн світу. Зокрема, були представлені стрічки з Аргентини, Австрії, Білорусі, Бельгії, Болівії, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Вірменії, Венесуели, Данії, Камбоджі, Канади, Китаю, Індії, Ірану, Ізраїлю тощо. Всі фільми демонструвалися в Україні вперше. Переможців визначали три склади журі - творче, правозахисне та студентське.

Після закінчення фестивалю відбудуться так звані “мандрівні фестивалі”. Зокрема, у 92 населених пунктах України демонструватимуться ті фільми, які мали змогу побачити мешканці та гості столиці.