У Львові репрезентують унікальний туристично-паломницький атлас «Львів сакральний: релігійні об’єкти на мапі міста. Атлас-довідник».

Презентація альбому відбудеться наступного тижня. Таке видання, практично вперше, відкриває весь туристично-паломницький потенціал міста. В атласі зібрано інформацію про 400 релігійних об’єктів Львова.

Перший тираж релігійної мапи міста – 1000 примірників. У виданні подано список усіх релігійних об’єктів за конфесіями в місті, що дозволяє користуватися ним, як довідником. Також у атласі представлено перелік усіх чудотворних ікон і мощей святих та блаженних, що є у святинях нашого міста.

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