Названо представника України на Дитячому Євробаченні-2009

Україну на Дитячому Євробаченні-2009 представлятиме 11-річний Андранік АЛЕКСАНЯН з Хмельницького. Саме він став переможцем сьогоднішнього фіналу національного відбірного туру і одержав в подарунок ноутбук.

Ім`я переможця за результатами оцінок журі та СМС-голосування оголосила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. Вона пообіцяла, що всі 15 учасників відбірного туру, який відбувся сьогодні в Артеку, приїдуть на відпочинок до цього дитячого центру і наступного року.

Ще Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що одержала величезне задоволення від сьогоднішнього концерту і добрий позитивний заряд, який дасть їй змогу працювати “кілька років без підзарядки”. Сама Ю.ТИМОШЕНКО також брала участь у голосуванні, надсилаючи СМС–повідомлення.

Як повідомляв УНІАН , сьогодні в Міжнародному дитячому центрі «Артек» відбувся фінал національного відбірного туру дитячого конкурсу «Євробачення-2009».

Переможець конкурсу визначиться шляхом змішаного голосування: 50% - голоси телеглядачів та 50% - голосування журі.

До складу журі входили міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО; міністр культури та туризму Василь ВОВКУН; народний артист України, професор, академік Академії мистецтв України, ректор Київської дитячої академії мистецтв Михайло ЧЕМБЕРЖІ, народний артист України, композитор Олександр ЗЛОТНИК; генеральний директор МДЦ «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ, співаки Марина МОДІНА та Василь ЛАЗАРОВИЧ. Голова журі – президент Національної телекомпанії України, народний артист України Василь ІЛАЩУК.

У конкурсі взяли участь 15 виконавців (згідно з порядковим номером у виступі): гурт «Каприз» «Super sona»; Лі НГУЕН «Мелодія»; Катерина КУРІЦИНА «Я і ти»; Марина ЛОЗИНСЬКА «Літак»; Даніела «Пісня Сріберної землі»; Ліза МАЛАЄВА «Літня Самба»; Валентинка ДАНИЛЮК «Малесеньке кохання»; Андранік АЛЕКСАНЯН «Три тополі, три сурми»; Карина МАЗУРИК «Диско леді»; Владислав КАРАЩУК «Планета дитинства»; Валерія та Анастасія ГРОШКО «Цікавий світ»; Катерина ПАНЧЕНКО «Я запитаю»; Олександр ЧЕРНЕНКО «Казка»; Ганна КУДРЯШОВА «Місяць»; Дмитро БОРОДІН «Зірка».

Довідка УНІАН. Дитячий щорічний телевізійний конкурс пісні «Євробачення» проходить з 2003 року. До конкурсу допускається по одному представнику з кожної країни – члена Європейської мовної спілки. В конкурсі можуть брати участь діти у віці 10-15 років.

Україна бере участь у конкурсі з 2006 року. Представники України двічі займали 9-е місце у конкурсі, у 2008 році – 2-е. У 2009 році конкурс відбудеться в Україні.