Стартував заключний етап екстрім-переходу Equites через Атлантику

Вчора у місті Діланд (Флорида, США) стартував заключний етап екстремального переходу через Атлантичний океан – міжнародний проект Viking Quest за участю української команди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури та туризму України, цей етап є продовженням унікальної науково-дослідної експедиції Columbus Quest, здійсненої напередодні Різдва «вершниками» українського екстрім-туризму – командою Equites.

Viking Quest – заключна частина атлантичного переходу. Подолавши океан на яхті слідами Колумба, "Вершники" (від лат. “Equites”), аби взяти Атлантичний океан у кільце, вирушать північним маршрутом – цього разу вони пройдуть шляхом вікінгів. Як і попередні походи, проект Viking Quest незвичайний – цього разу повітряний, на двох літаках – Cessna310H та Beechcraft BE55.

До складу експедиції увійшли командор Equites ГОЛТІС; письменник, член команди Equites Костянтин МОГИЛЬНИК; пілоти Олег ГАВРИЛЮК та Василь ПАВЛЕНКО та американські пілоти Ден КАРРІ і Джон РІВАРД.

Під час останнього етапу, що триватиме з 18 серпня по 1 вересня, маршрут команди проходитиме через Deland FL - Norfolk VA - Bangor ME - Goose Bay, Canada - Frobisher Bay, Canada - Soderstrom, Greenland - Kulusuk, Greenland - Reykjavik, Iceland - Wick, Scotland - Rzeszów, Poland - Bila Tserkva, Ukraine.

Під час перельоту з членами команди EQUITES будуть встановлюватися сеанси зв’язку.

Студія Equites за підтримки МКТ готує документальний фільм (52 хвилини) за участю Жерара ДЕПАРДЬЄ про безпрецедентний перехід членами Equites Атлантичного океану з 40-денним голодуванням і про заключний етап переходу – Viking Quest. Фільм покликаний донести до масового глядача знання про те, що можливості душі й тіла людини набагато ширші за узвичаєні.

Columbus Quest – експедиція, яка повторила маршрут першої подорожі Колумба. Протягом 40-денної експедиції через Атлантичний океан на саморобній яхті учасники команди Equites голодували, а воду вживали лише в обмеженій кількості. Лідер команди ГОЛТІС провів без жодної краплини води 14 днів поспіль. «Ми не зустрінемо іншого такого прикладу в історії медицини», – прокоментував цей факт лікар Адріаан ван дер ВАРТ, який супроводжував команду у плаванні.