Відбулася прем`єра нової пісні Майкла Джексона

На офіційному сайті Майкла Джексона, який помер у червні, у понеділок відбулася прем`єра раніше невідомої пісні This Is It ("От і все"). У понеділок нова пісня Джексона зазвучить в ефірі низки радіостанцій.

У новій пісні Джексону підспівують його брати, проте, залишається невідомим, коли ними був зроблений запис: до або після кончини Майкла.

Нова пісня також стане завершальною у фільмі про підготовку концертів Джексона в Лондоні. Прем`єра стрічки під назвою "От і все" відбудеться по всьому світу 28 жовтня.

Шанувальники короля поп-музики дістануть можливість придбати новий альбом артиста, в якого включена пісня This Is It, 26 жовтня, повідомляє ВВС.

Послухати пісню Майкла Джексона This Is It можна на офіціаному сайті співака.

