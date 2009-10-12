Відбулася прем`єра нової пісні Майкла Джексона
10:25, 12 жовтня 2009Культура
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Співаку підспівують його брати
|Обкладинка з сайту michaeljackson.com
У новій пісні Джексону підспівують його брати, проте, залишається невідомим, коли ними був зроблений запис: до або після кончини Майкла.
Нова пісня також стане завершальною у фільмі про підготовку концертів Джексона в Лондоні. Прем`єра стрічки під назвою "От і все" відбудеться по всьому світу 28 жовтня.
Шанувальники короля поп-музики дістануть можливість придбати новий альбом артиста, в якого включена пісня This Is It, 26 жовтня, повідомляє ВВС.
Послухати пісню Майкла Джексона This Is It можна на офіціаному сайті співака.
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