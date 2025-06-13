Станом на зараз росіяни не вийшли на кордон, зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

Заяви росіян про вихід на кордон Дніпропетровської області є брехнею. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця", майор Віктор Трегубов.

"Якщо вони постійно це повторюють — очевидно, що це постійно є брехнею, бо не можуть вони це робити кожного дня, по декілька разів. Або вони вийшли, або не вийшли. Станом на зараз – не вийшли", - сказав Трегубов.

Він підкреслив, що не слід довіряти російським пропагандистам, бо вони не є правдивими джерелами інформації. За словами речника, ресурси РФ й раніше вдавалися до брехні, коли заявляли, що нібито окупаційна армія захопила Київ тощо.

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"З таким же успіхом вони можуть "взяти" Единбург чи Лісабон", - наголосив військовий.

Також він розповів, яка ситуація наразі у населеному пункті Дворічна на Харківщині. За його даними, тут ідуть активні бої, Сили оборони намагаються утримувати позиції в місті.

"Безпосередньо у Дворічній йдуть активні бої. Українські військові намагаються утримувати позиції в місті, попри постійні атаки ворога. Згідно з останніми даними, які ми мали — позиції в місті зберігалися", - додав Трегубов.

Ситуація на кордоні Дніпропетровської області

Як писав УНІАН, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що росіянам залишається до адміністративного кордону Дніпропетровщини приблизно десять кілометрів, але спочатку ворогу потрібно захопити низку населених пунктів. Як зазначив Волошин, наразі у противника там відповідних успіхів немає - вже кілька тижнів росіяни намагаються просунутися, але зусилля, станом на 12 червня, були марні.

Тим часом NYT з посиланням на заяви військових пише, що росіяни вже прорвались на Дніпропетровщину. Водночас військові зауважують, що російські війська просунулися максимум на кілька ліній дерев углиб Дніпропетровщини і поки не захопили жодного населеного пункту.

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