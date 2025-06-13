Серед джерел натхнення називають Splinter Cell, Assassin's Creed і Stray

Відбувся несподіваний анонс гри Cat Assassin про антропоморфного кота-асасина, що живе у світі котячого нео-нуару. Про це повідомляє видання GameRant.

Продюсером гри виступає актор і колишній рестлер Дейв Батіста. Сценарій пише Стів Лернер, який працював над хітовою адвенчурою Stray про загубленого кота.

Розробники описують гру як "гумористичну суміш Assassin's Creed і Splinter Cell". У планах – зробити з Cat Assassin цілу медіафраншизу, до якої входитимуть мультики, серіали та повнометражні фільми, а також і відеоігри.

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Поки що проєкт перебуває на ранній стадії, більше подробиць немає. Не виключено, що головного героя озвучить Батіста, проте в анонсі про це не йдеться.

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