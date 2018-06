Lady GaGa та Бегбедер їдуть до Києва

Найближчим часом до Києва завітають одразу дві знаменитості. Незабаром тут буде епатажна американська співачка Lady GaGa та скандальний французький письменник Фредерік Бегбедер.

Для 23-річної артистки Lady GaGa, справжнє ім`я якої Джоан Стефані Германотта, це стане першим приїздом до України.

Виявляється, співачку запросили виступити на приватній закритій вечірці одного з вітчизняних глянців.

Очікується, що Lady GaGa ступить на київську землю вже найближчим часом.

А от для письменника Фредеріка Бегбедера приїзди в Україну стають звичкою. Уже вдруге відомий француз розважатиме столичну публіку своєю музикою.

Джіджей-сет у виконанні Бегбедера призначений на 27-е листопада в одному з київських нічних клубів.

За словами організаторів, 44-річний прозаїк представить божевільну суміш своїх улюблених музичних треків.

Зокрема, Бегбедер полюбляє ставити слухачам пісні легендарних "The Beatles", "The Rolling Stones", "The Kinks", "Тhe Troggs", Елтона Джона, Девіда Боуї, "The Who" та "Depeche Mode".

ТаблоID