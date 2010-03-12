У Києві проходить виставка посмертних масок знаменитих людей

На Андріївському узвозі відкрилася виставка посмертних масок знаменитих громадських діячів, вождів, полководців і письменників.

У експозиції представлені маски Леніна, Сталіна, Льва Троцького, Жан-Жака Руссо, Еріх Марія Ремарка, Олександра Фадєєва, Олексія Товстого, Надії Крупськой – всього 49 зліпків з лиць померлих знаменитостей.

Серед представлених експонатів – оригінали масок (перші зліпки з облич) мислителя Миколи Федорова і російського імператора Олександра III. Є також перші копії масок Кромвеля і одного з предводителів французької революції Марата, а також нацистського злочинця Генріха Гіммлера, композиторів Імре Кальмана і Миколи Римського-Корсакова.

Деякі маски – копії робіт відомого скульптора Сергія Меркурова, який за своє життя "посмертно" бачив близько 300 великих людей.

Виставка посмертних масок працюватиме до кінця червня. Музей відкритий щодня з 12:00 до 18:00, окрім понеділка. Вхідний квиток коштує 20 грн., студентам і школярам – 10 грн.

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